“Oficina” alvinegra abriu portas completamente renovada

Armando Santos, técnico do S.C. Mirandela, iniciou a preparação na época 2019/2020 com 14 dos 16 jogadores garantidos neste defeso. Os brasileiros Lucas (ex-Leça) e Luan (ex- São Pedro da Cova) só se juntam ao grupo na quinta-feira.

Deste grupo só cinco transitaram da época passada: o guarda-redes Pedro Fernandes, o central Corunha, o defesa Manecas e os médios Austin e Amorim. O grupo é renovado, algo que caracteriza os alvinegros, e que não é novo para o treinador, antigo guarda-redes do Mirandela. “O ano passado cheguei a um clube em que saíram 24 jogadores e entraram outros tantos. Isso para mim não é problema. Tenho plena confiança no que vamos fazer”, garantiu o técnico.

O plantel dos alvinegros está longe de estar fechado. A primeira sessão de treinos contou ainda com vários atletas à experiência e os próximos dias vão trazer novidades.

Armando Santos quer, no mínimo, mais quatro jogadores, sendo que um guarda-redes, um médio e um extremo são prioridade. Para já, o treinador diz ter “uma base forte”.

Os jogadores da formação vão ter um lugar no plantel. Armando Santos garante que vai estar atento aos juniores e já integram os trabalhos o guarda-redes Gonçalo Castro, Rui Ramos e Diogo.

A nova temporada não se antevê fácil a todos os níveis. A série A conta com os crónicos candidatos, Vizela, Fafe ou Trofense, as equipas B do Braga e Guimarães, e três viagens à Madeira. Deslocações que acrescem as despesas do clube que conta com um orçamento de cerca de 100 mil euros. “Estamos conscientes das dificuldades que vamos ter. Há uma oferta enorme de jogadores mas nós temos os pés bem assentes no chão face ao nosso orçamento. O nosso objectivo é a manutenção”, afirmou Carlos Correia, presidente do SCM.

Quanto ao técnico mostra-se um pouco mais ambicioso. “Temos objectivos internos como é óbvio. Mas não tenho problemas em dizer que queremos fazer melhor que o ano passado, e o ano passado foi feito um trabalho muito bom, não para me valorizar mas para valorizar o clube”, rematou Armando Santos.

Aos adeptos o treinador garante uma equipa com “muita garra, muita vontade, muita entrega, uma equipa transmontana”.

Armando Santos conta na equipa técnica com os adjuntos Rui Ferreira, Luís Morais, Marco e o Saulo Esteves, técnico de guarda-redes.

Capitão antevê dificuldades

No plantel, Pedro Fernandes vai para a oitava época no S.C. Mirandela e está perto de atingir a marca de 200 jogos, conta com 189. O guarda-redes, de 34 anos, é um dos capitães e não se mostra surpreendido com a renovação que é feita todas as temporadas no grupo.

“Já estou habituado a essa renovação. Ainda bem que ficou o Corunha, por exemplo, que já jogámos juntos há alguns anos”, disse.

Sobre o campeonato Pedro Fernandes mostra-se cauteloso. “Vai ser uma época difícil não só para nós como para as restantes equipas”.

O guarda-redes já analisou os adversários. “Este ano vamos três vezes à Madeira e temos as equipas B, que desceram da 2ª Liga. Todas as equipas reforçaram-se bem e vai ser um campeonato ainda mais difícil”, concluiu.

O primeiro jogo de preparação do S.C. Mirandela está agendado para o próximo sábado, dia 20, fora de portas, com o Montalegre. O jogo de apresentação aos sócios é com os sub-23 do Leixões, no dia 4 de Agosto.