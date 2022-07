Organização da Vuelta Ciclista Zamora mostra vontade de manter Bragança no mapa da prova

O ciclismo voltou a dinamizar a cidade de Bragança. Depois do Bragança Granfondo, no passado domingo, a capital de distrito recebeu a Vuelta Ciclista Zamora. A prova, organizada pelo Clube de Ciclismo de Zamora, começou na terça-feira, com um contrarrelógio, de 4,6 quilómetros, e seguiu com a partida para a segunda etapa, uma tirada de 137 quilómetros, que ligou Bragança a Alcanices.

A parceria com o Município de Bragança é para manter. Esta é, pelo menos, a vontade da organização. “Por mim mantém-se esta parceria. Gostei muito da forma como fomos tratados em Bragança, tanto no dia da apresentação, como no contrarrelógio e na saída para a segunda etapa. Gastaríamos de voltar a Bragança”, afirmou Manuel Campesino, presidente do Clube de Ciclismo de Zamora.

E Miguel Abrunhosa, vereador da Câmara Municipal de Bragança, não descarta a possibilidade de voltar a receber a competição, até porque a aposta no desporto e neste caso no ciclismo faz parte da estratégia de promoção do concelho. “Estamos sempre disponíveis para acolher eventos e para promover a cooperação transfronteiriça. Vamos analisar. Não posso já garantir que é para manter, mas julgo que há condições para manter esta parceria”, disse o vereador.

Miguel Abrunhosa não tem dúvida que a Vuelta Ciclista Zamora teve “impacto na economia local”, pois a cidade acolheu durante três dias mais de 300 pessoas envolvidas no evento. “É um evento importante para a promoção da modalidade, para a dinamização da economia, a promoção do turismo e da marca Bragança”.

A 39ª Vuelta Ciclista Zamora vai terminar no próximo domingo, dia 17, na localidade espanhola de Toro, após seis dias a pedalar na estrada. São 120 os ciclistas em representação de 20 equipas. A Porminho – Trofa é a única portuguesa em competição.

Javier Serrano, ciclista da Eolo Kometa – Contador Team Fundacion, lidera a volta, depois de ter vencido o contrarrelógio e a segunda etapa.

Esta quinta-feira, o pelotão tem pela frente um percurso de 139 quilómetros entre Fermoselle e Bermillo de Sayago.