“A padaria requer muito tempo, muita temperatura, muita paciência e muita paixão também”

Como é receber esta distinção?

É o reconhecimento de um percurso já de muitos anos. Tenho tido constantemente uma preocupação com a padaria e com a valorização do pão e, portanto, este é um caminho que faço há muitos, muitos anos e continuo a fazê-lo. Sempre que há uma acção relacionada com o pão, eu quero estar lá. Portanto, este reconhecimento é, no fundo, a cereja no topo do bolo, dizendo, realmente, que fiz alguma coisa pelo sector e pela padaria.

