Pai e filho na equipa técnica do Carção

António Forneiro e Ricardo Forneiro, pai e filho respectivamente, têm um gosto em comum, o futebol.

António Forneiro regressou esta temporada ao comando técnico do Carção, depois de ter orientado a equipa nas épocas 2018/2019 e 2019/2020, e desta vez tem como adjunto o filho, Ricardo.

“É uma boa parceria”, começou por destacar o treinador que acredita no potencial do filho. “O último campeonato que venci na minha passagem pelo Argozelo ele já fazia parte da equipa técnica, mas como treinador de guarda-redes. Agora está mais dentro do treino e como tirou o nível I e II penso que no futuro vai lançar-se como principal”.

A parceria entre pai e filho funciona mas não quer dizer que não haja pontos de vista diferentes. “Até nos entendemos bem, falámos, discutimos, ele nem sempre aceita nem eu, mas depois de falarmos e de observarmos as coisas com clareza damos razão um ao outro”, disse Ricardo Forneiro.

As funções na equipa técnica estão bem definidas. Sobre o pai diz ser “rigoroso e perfeccionista”.

Ricardo Forneiro quer, no futuro, ser treinador principal, pois o futebol é uma paixão que alimenta desde criança e enraizada na família. “O meu pai sempre foi treinador, a minha mãe também é fanática pelo futebol, o meu avô materno também foi treinador e o meu tio jogador. Experimentei jogar mas não tinha jeito e sempre gostei de treinos de tácticas e de sistemas de jogo”, contou.

Ao lado do pai ainda não venceu qualquer prova mas acompanhou as conquistas de três títulos distritais enquanto treinador do Argozelo (2011/2012, 2014/2015 e 2016/2017), de duas Taças Distritais (2013/2014 e 2016/2017) e uma Supertaça Distrital (2017/2018).

Para a época em curso a ambição de vencer é grande, mas António Forneiro lembra que conta com plantel pouco experiente e jovem, mas com qualidade. “Temos uma equipa muito jovem, a maioria dos jogadores com formação no G.D. Bragança, um ou outro já com alguma experiência. É verdade que são miúdos com muita qualidade mas às vezes falta mais qualquer coisa no momento certo”, explicou o treinador de 46 anos.

Forneiro orientou o Carção em 2018/2019, época de regresso do clube ao futebol distrital após um hiato de oito anos, terminando no segundo lugar da tabela classificativa, depois de ter discutido o título até à última jornada. Na presente época, o Carção ocupa o sexto lugar, com 8 pontos, e menos um jogo.