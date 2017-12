Palmeiro e Adélia Melgo vencem Corrida do Pai Natal

Manuel Palmeiro venceu, no domingo, a Corrida do Pai Natal, em Mirandela, organizada pelo Ginásio Clube Mirandelense.

O atleta do Ginásio Clube de Bragança foi o mais rápido no sector masculino e considera que foram seis quilómetros com poucas dificuldades.

“Foi mais fácil se compararmos com outras provas até porque esta era mais curta. O percurso era bastante fácil. Isto é bom para toda a gente que gosta de correr”.

O pódio ficou completo com Manuel Curral, atleta do GCB natural de Mirandela, no segundo lugar e Jorge Pires no terceiro.

Em femininos, Adélia Melgo do Ginásio Clube de Bragança foi a grande vencedora seguida das colegas de equipa Cecília Xavier e Cátia Nascimento no segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Os mais pequenos também competiram com destaque para a participação da Associação dos Amigos do Campo Redondo de Bragança.

A Corrida do Pai Natal serviu “para promover o convívio entre os atletas nesta quadra natalícia”, como destacou José Pina, responsável do GCM, e terminou com uma aula de aerokick.

Esta foi a terceira prova de atletismo organizada, este ano, pelo Ginásio Clube Mirandelense. Sem especificar o tipo de competições, José Pina prometeu novidades para 2018.