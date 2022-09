Participantes da primeira edição da “Bragança OCR” pedem regresso da prova em 2023

A Praça Camões foi o ponto de partida e chegada da Bragança OCR, a corrida de obstáculos que testou a capacidade física dos mais de 350 participantes e a sua superação pessoal.

A pista de 12 quilómetros, com passagem pelo Corredor Verde do Fervença, Zona Pólis, envolvente ao Santuário de São Bartolomeu, Campus do IPB e Castelo de Bragança, contou com cerca de 30 obstáculos.

Entre os participantes, Hernâni Dias, presidente do município, destacou a exigência física e a dureza da prova. “Foi uma experiência interessante mas um bocado violenta para mim. Tem exercícios que requerem uma grande força de braços e confesso que não estava preparado. No entanto, estou bem e cheguei ao fim. Deixe-me destacar o espírito de entreajuda dos participantes”, referiu.

O autarca não adiantou se a prova vai regressar ou não em 2023, já que foi um projecto vebcedor do Orçamento Participativo 2022 e depende de uma nova candidatura.

Nelson Correia, da Native Warriors, que detém a marca OCR Police Challenge e organizou a prova, garante que a cidade de Bragança tem todas as condições para a realização do evento. “É uma zona muito interessante. Bragança tem um percurso fantástico, uma paisagem fantástica e uma história brutal. Uma prova destas faz falta numa cidade como esta”.

O número de participantes, mais de 350, ficou um pouco aquém do que é hábito nas provas OCR Police Challenge, mas para a primeira edição no interior norte do país foi bastante positivo. “O balanço é muito positivo e os atletas pedem o regresso da prova em 2023 pois foi fantástica”, destacou Nelson Correia.

O grande vencedor da primeira Bragança OCR, em masculinos, foi André Santos, natural de Sever do Vouga, que já é presença assídua nas provas da OCR Police Challenge. “Foi incrível. Foi uma prova muito bem conseguida. Já estamos habituados à Police, a qualidade e a dureza está garantida. Havia dois ou três obstáculos muito técnicos e para quem não está habituado era complicado”, disse.

A Bragança OCR contou ainda, no sábado, com uma pista de cerca de 500 metros, a Pista Kids Race, para crianças entre os 6 e os 12 anos.

Foto Município Bragança