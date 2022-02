Pasteleiros criam Pastel Brigantino com mel, castanha e azeite

O produto surgiu a partir de um desafio lançado pelo município em 2018 aos pasteleiros e pastelarias da cidade, para que criassem um bolo que representasse o concelho e passasse a ser uma tradição de Bragança. “Convidámos todos os pasteleiros e pastelarias da cidade com o objectivo de se criar um produto que fosse representativo de Bragança e do que é a nossa tradição a este nível, para que este bolo pudesse ser representativo da identidade de Bragança”, explicou o presidente do município, Hernâni Dias na apresentação deste bolo. A proposta era que os 10 pasteleiros que aceitaram o desafio usassem obrigatoriamente na confecção do bolo produtos locais, como mel, castanha e azeite. “Porque são estes que são mais característicos. O mel de Montesinho é uma das sete maravilhas de Portugal, a castanha é a representação da vertente económica no seu esplendor no nosso território e o azeite da terra fria tem uma qualidade absolutamente incrível e cada vez mais ganha expressão em vários pontos do mundo”, sublinhou ainda o autarca. Foram apresentados 13 bolos a concurso, que passaram por uma avaliação numa prova cega, entre outros pelo gastrónomo Virgílio Gomes e pelo Chef António, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, acabando por ser escolhido aquele que viria ser o pastel brigantino, criado pela pastelaria D. Dinis. Uma das criadoras, Alda Reigadas, explica que tiveram que “fazer muitas experiências” para chegar a este bolo, porque tinham “de utilizar muitos produtos”. Considera que o resultado final “é um bolo muito bom”. O pastel é feito com uma massa folhada por fora e recheada com um creme que tem mel castanha, farinhas de castanha e amêndoa e no topo tem uma castanha. “Aquilo que faz com que seja mais húmido e consistente será o mel e o azeite da região que utilizamos, porque fazem com que o pastel tenha mais durabilidade e não seque tanto”, afirmou Fátima Dias, outra das pasteleiras que participou na criação do bolo. Além da maior durabilidade, as análises nutricionais mostraram que o Pastel Brigantino tem baixo teor de gorduras saturadas, uma vez que é usado azeite, e o valor nutricional é elevado, visto que é preparado com farinha de castanha e mel biológico do Parque Natural de Montesinho. A pastelaria partilhou a receita vencedora com as restantes participantes, onde o bolo vai ser também vendido. O Pastel Brigantino foi já registado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial.