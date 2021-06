Paulo Afonso eleito presidente do Grupo Desportivo de Bragança

Paulo Afonso é o novo presidente do Grupo Desportivo de Bragança para o biénio 2021/2023. O empresário integrava a comissão administrativa, que geriu o clube no último ano, e encabeçou a única lista a sufrágio. Paulo Afonso foi eleito pela maioria dos sócios, com 41 votos e duas abstenções.

O futuro antevê-se difícil e de muito trabalho para uma direcção que terá como principal tarefa a recuperação financeira do clube e, em termos desportivos, o regresso do clube aos nacionais.

“Nunca foi fácil até agora. Não havendo dinheiro não é fácil, mas vamos dar um passo de cada vez e continuar a trabalhar”, disse o presidente eleito.

Em Julho de 2020 quando a comissão administrativa cessante assumiu a liderança do GDB o passivo do clube era de 78,205.59 euros. Em 11 meses o valor foi reduzido para 40 093,70 euros.

No que diz respeito à última época desportiva, a comissão administrativa registou uma dívida de 12 862,76 euros, que somando ao valor que transitou da antiga direcção totaliza um passivo de 52 956,56 euros. Números apresentados aos sócios na assembleia-geral desta noite, tendo o relatório de contas sido aprovado por unanimidade.

Em termos desportivos, Paulo Afonso não tem dúvidas que “o lugar do Bragança é no nacional” e que a estadia no distrital vai ser breve. “Espero que não seja mais que uma temporada. Tenho a certeza de que o clube vai sair mais forte”.

Mas, a grande preocupação do novo presidente é a formação. A pandemia fez diminuir o número de atletas, são cerca de 90, e é fundamental cativar os mais novos. “Temos de apostar nos jovens, são o futuro”.

O atletismo também é para manter, apesar de os recursos do clube para a modalidade serem bastante reduzidos. “Já falei com os responsáveis da secção e já lhes disse que o clube não tem condições financeiras para ajudar muito, mas eles sabem movimentar-se e o atletismo é para manter”.

Paulo Afonso, o novo presidente do GDB, toma posse nos próximos dias, a data ainda não definida. Quanto aos restantes órgãos sociais, Raul Fernandes é o presidente da Mesa de Assembleia e Óscar Pereira do Conselho Fiscal.