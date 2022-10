Paulo Gonçalves deixa o comando técnico do Vimioso

Paulo Gonçalves já não é treinador do Vimioso Futsal. O técnico terminou funções ontem e com a equipa na liderança do Campeonato Distrital de Futsal. Em duas jornadas o Vimioso soma um empate (7-7) com o Sp. Moncorvo e uma vitória (3-0) frente ao GD Sendim.

Questões pessoais terão levado à saída do treinador que cumpria a segunda época no comando técnico do Vimioso, depois de ter conquistado a Taça Distrital na temporada passada.

Paulo Gonçalves levou esta época a equipa à Taça de Portugal de Futsal. Na primeira eliminatória a equipa transmontana perdeu por 11-2 com o São Mateus.

O próximo jogo do Vimioso é com o CSP Vila Flor, na sexta-feira, dia 28, para a jornada 3 do distrital e a equipa será orientada por Luís Silva, que assume interinamente o comando técnico.