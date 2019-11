Pedro Fernandes cumpriu jogo número 200 pelo SC Mirandela

O experiente guardião, de 34 anos, chegou ao Mirandela na temporada 2012/2013 e era Vítor Maçãs o treinador, que destacou as qualidades do guarda-redes como atleta e como homem. “Para além do trajecto como jogador, ainda tem um trajecto numa área mais académica, em que ele está a investir e creio que isso é importante para o tornar um homem mais completo”, disse o técnico que rescindiu com o SC Vila Real.

Já Carlos Correia, presidente do Mirandela, diz estar “orgulhoso do percurso do Pedro Fernandes no clube”, considerando que se trata de “um dos melhores guarda-redes do Campeonato de Portugal”.

Esta época, Pedro Fernandes é totalista nos dez jogos do campeonato. No total das oito temporadas soma 17 820 minutos nos 200 jogos, contando 87 vitórias, 53 empates e 60 derrotas.

Pedro Fernandes representou nas camadas jovens o Abambres, o F.C. Porto e o SC Braga. Como sénior, começou por defender as cores dos Dragões Sandinenses, passou ainda pelo Marítimo B, Salamanca, Desportivo das Aves, Sertanense e Macedo de Cavaleiros.

O guarda-redes também foi internacional nas selecções jovens de Portugal, tendo mesmo integrado a equipa que marcou a estreia de Cristiano Ronaldo nas selecções jovens.