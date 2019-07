Pedro Ribeiro reforça meio campo do Carção

Pedro Ribeiro representou o Vimioso na temporada passada, onde realizou 25 jogos.

No capítulo das renovações, o Carção garantiu a continuidade do goleador da equipa, Hudson, do guarda-redes Gabriel e do médio Rato.

O Carção inicia a pré-época no dia 3 de Agosto tendo em vista a participação na primeira eliminatória da Taça de Portugal.