Pedro Rodrigues (GDB): “Estou focado em perceber o contexto e aquilo que temos que fazer para ganhar”

“O facto de o clube estar na posição em que está ainda de dá mais motivação e ambição para tentar mudar o rumo dos acontecimentos”. As palavras são de Pedro Rodrigues, o novo técnico do Grupo Desportivo de Bragança, que tem em mãos a difícil, mas não impossível, tarefa de tirar o GDB do último lugar da série A do Campeonato de Portugal.

O treinador, de 39 anos, começou a trabalhar ontem e sucede a Rafael Nascimento que não resistiu à crise de resultados. “Fiquei muito lisonjeado e orgulhoso por fazer parte desta instituição que é o GDB, que é visto como um símbolo do distrito”, acrescentou ao Nordeste.

Aos adeptos promete “competência e dedicação” para inverter o ciclo negativo que atravessa o clube e diz quer em campo um equipa “agressiva, dinâmica, unida e muito focada”.

Com o jogo com o Pevidém à porta, marcado para sábado, o técnico tenta preparar o encontro em tempo recorde, pois até ao dia do jogo realiza apenas três sessões de treino. Ainda assim, sabe que terá pela frente um adversário complicado. “Espero um adversário difícil que já está lutar por outros objectivos. Mas, vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para conseguir um bom resultado. Estou a tentar assimilar tudo em tempo recorde para podermos lutar por um resultado positivo”, afirmou.

Sobre o plantel, dificilmente vão chegar reforços até porque aproxima-se o fecho de mercado de Inverno. “Conto com os jogadores que estão. Neste momento estou focado em perceber o contexto e aquilo que temos que fazer para ganhar”, conclui.

Pedro Rodrigues iniciou a época na AD Grijó, da Divisão de Elite da A.F. Porto, e assume agora o comando técnico do GDB com 15 jornadas carimbadas no Campeonato de Portugal.

O treinador integrou a equipa técnica do Espinho na época 2020/2021 e já trabalhou no estrangeiro, nomeadamente na China e Arábia Saudita.

Foto de GD Bragança