Penálti e falta de eficácia no ataque ditam derrota caseira do Macedo

Foi o último jogo em casa do Macedo na fase regular do Campeonato de Portugal e os macedenses queriam oferecer aos adeptos a primeira vitória caseira, mas um penálti em cima do apito para o intervalo e a falta de pontaria no ataque resultaram numa derrota por 0-1 com o Vila Meã.

Os comandados de José Carlos Afonso desperdiçaram várias oportunidades de golo. Flávio Barbosa (15’), Afonso Souza (35’), Cláudio (35’) e Alisson (36’) foram esbanjadores.

Já os forasteiros apenas numa ocasião estiveram mais perto da baliza de Pedro Fernandes. Aos 34 minutos, Quinones rematou forte e ainda obrigou o guardião da casa a esticar-se, mas a bola acabou por sair pela linha de fundo.

Já perto do intervalo, em tempo de compensação, aos 45’+1, o árbitro do encontro, Miguel Silva, entendeu que Edison Euse faz falta na área e assinalou penálti a favor do Vila Meã. Uma decisão muito contestada pela equipa da casa, pois pareceu não haver qualquer infracção do defesa colombiano.

Rabiola, antigo avançado do F.C. Porto, foi chamado para marcar o castigo máximo e colocou a turma de Amarante em vantagem no marcador.

Na segunda metade, o Vila Meã ficou a jogar apenas com dez jogadores a partir do minuto 64. Jorge Azevedo viu cartão vermelho directo e o obrigou o técnico, Daniel Pinheiro, a reorganizar a equipa. Os visitantes baixaram linhas e passaram a jogar um futebol mais directo para garantir a vitória.

A uma jornada do final da fase regular do Campeonato de Portugal, o Macedo é último classificado com 6 pontos, já o Vila Meã é sexto classificado com 21 pontos.

Antes do confronto com o USC Paredes, marcado para a jornada 18, o Macedo acerta calendário com o FC Santa Marta no próximo sábado, dia 26.

Reacções

José Carlos Afonso – Técnico do Macedo

“Todos merecíamos uma vitória em casa nesta fase. Foi um jogo igual a tantos outros, ou seja, jogámos bem, tivemos oportunidades e não conseguimos concretizar. O Vila Meã é uma equipa com muita ratice, muito madura, que desde o primeiro minuto jogou para passar tempo e para, eventualmente, enervar a nossa forma de jogar”.

Daniel Pinheiro – Técnico do Vila Meã

“Já sabíamos que o Macedo é sempre uma equipa que se bate bem e a classificação que tem não espelha a garra que eles colocam nos jogos em casa. Sabíamos que ia ser complicado, mas fizemos o golo e, depois, com a expulsão encostámo-nos um pouco lá atrás. No entanto, conseguimos segurar a vantagem e saímos de Macedo com a vitória”.