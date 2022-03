Pesca desportiva tem impacto na economia de Torre de Moncorvo

A pesca desportiva é já um factor de atracção turística a Torre de Moncorvo. Todos os fins-de-semana, a Albufeira do Baixo Sabor recebe praticantes de pesca de vários pontos do país, e até do estrangeiro, que se preparam para provas nacionais e internacionais.

O impacto no turismo e na economia do concelho é grande. Numa passagem de dois a três dias, um fim-de-semana, por exemplo, a pesca desportiva injecta cerca de 50 mil euros em Torre de Moncorvo. Ganha a hotelaria, a restauração, o comércio, sobretudo ligado ao sector da pesca, os supermercados ou postos de combustível.

“Numa prova nacional, por exemplo, temos cerca de 35 barcos, são 70 participantes ao todo. Tentámos fazer as contas para perceber quanto estas pessoas deixam por fim-de-semana numa prova de pesca embarcada e pode chegar aos 50 mil euros”, destacou Francisco Morais, da direcção do Clube de Caça e Pesca de Torre de Moncorvo e director da Norbass.

E como para ser bom pescador é preciso treinar, os participantes deslocam-se para Torre de Moncorvo vários vezes antes da prova, acabando por ter também o seu peso na economia local.

Há seis anos que Moncorvo recebe provas da Norbass e nacionais. E 2021, os Lagos do Sabor foram palco do Campeonato Nacional de Pesca Embarcada ao Achigã da Bass Nation, que atraiu participantes de várias zonas do país e do estrangeiro, nomeadamente de França, Itália e Espanha.

Mas, as grandes competições estão agendadas para o próximo mês de Novembro e Outubro de 2023. Nos dias 11, 12 e 13 de Novembro Torre de Moncorvo recebe a primeira edição do Campeonato do Mundo de Pesca em Kayak ao Achigã. É uma prova especial por se tratar de uma estreia.

São esperados cerca de 60 participantes dos quatro cantos do mundo. “Já temos dez nações inscritas e cada uma traz mais ou menos 60 participantes. Já estão confirmados participantes do México, África do Sul, Estados Unidos da América, França, Portugal e Itália”, adiantou Francisco Morais.

E para termos ideia da dimensão destas provas e da sua importância saiba que “a equipa dos Estados Unidos é profissional e arrasta para as competições as revistas da especialidade, as televisões e vários bloguers”, destacou.

Outra grande competição agendada para a Albufeira do Baixo Sabor, é Torre de Moncorvo, é o Campeonato do Mundo de Pesca Embarcada ao Achigã em Outubro de 2023, que também, vai contar com participantes de vários países.

E para acolher os grandes eventos é necessário cumprir vários requisitos, para além de os Lagos do Sabor reunirem condições de excelência para a pesca. “Temos que atender a uma série de exigências impostas pela Federação Internacional de pesca, como alojamento, restaurantes, local de entrega de prémios”.

O apoio do Município de Torre de Moncorvo é “importantíssimo” na promoção das iniciativas e na criação de condições para as receber. “O Município tem sido fantástico. A pesca desportiva é um cartão-de-visita de Moncorvo e o seu principal desporto”, afirmou.

E antes das provas mundiais, o concelho do sul do distrito de Bragança recebe o Campeonato Nacional de Pesca Embarcada ao Achigã já nos próximos dias 28 e 29 de Maio.