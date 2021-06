Piloto brigantino no Top 20 da Copa de Espanha

O piloto brigantino, da DSVK Bragança, enfrentou forte concorrência. A prova de alto nível competitivo contou com pilotos oriundos da Dinamarca, Venezuela, Equador, Japão, entre outros. “É o campeonato onde todos querem estar”, afirmou o jovem piloto ao Nordeste.

A primeira prova da Copa de Espanha decorreu no Circuito de Kotarr, em Tubilla del Lago. O grande objectivo era a qualificação e terminar as duas corridas. Na primeira, realizada no sábado, Tiago Rafael ficou na 19ª posição numa pista “muito rápida e ao mesmo tempo muito técnica”, explicou.

O início de prova não foi positivo já que o brigantino perdeu quatro posições, mas conseguiu recuperar e terminar na P19.

No domingo, na segunda corrida, Tiago Rafael esteve sempre na luta pelos pontos e acabou no 17º lugar, colado ao grupo dos 15 primeiros.

Agora segue-se a participação na Copa Ibérica ETG, nos dias 19 e 20 de Junho, em Palmela.