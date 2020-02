Piloto brigantino quer ser campeão nacional em mini velocidade

Tiago Gonçalves prepara a nova temporada e já traçou objectivos. O jovem piloto brigantino, de apenas 9 anos, acredita que este ano é possível chegar ao título, depois do terceiro lugar conseguido no 2019 no Campeonato Nacional de Super Moto em Mini Velocidade.

“Vou esforçar-me para ser campeão em mini velocidade. Este ano o campeão desta categoria em 2019 subiu para o mini GP e diminuiu a concorrência. Este ano também estou mais forte”, afirmou

A nível nacional, Tiago Rafael vai competir ainda em Mini GP, sendo que aqui o objectivo “passa por ganhar experiência”.

O piloto vai também virar atenções para o país vizinho, onde vai participar no Campeonato Galego e no Troféu ETG Ohvale. No ano passado, o brigantino conseguiu o terceiro lugar no Troféu Ibérico e o quinto no Galego.

Tiago ainda é muito jovem, tem nove anos, mas têm mostrado bastante talento nas pistas e isso atrai patrocinadores. “Felizmente, nós temos conseguido alguns apoios. Muita gente tem-nos contactado e ajudado. O Tiago já começa a ser conhecido no meio e começam a apostar nele”, referiu Carlos João. Segundo o pai do jovem piloto “cada prova custa cerca de 400 euros”, sendo que o orçamento total da época ronda os 5500 euros.

Tiago Rafael vai iniciar a nova época em Espanha, com o Troféu Ibérico, em Forcarei, nos dias 14 e 15 de Março. Mas, a grande aposta passa pelo Campeonato nacional de Super Moto onde o jovem piloto quer ser campeão em Mini Velocidade.