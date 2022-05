Piloto brigantino vence prova de abertura do Campeonato Nacional de Mini-velocidade

O Saki- Kartódromo Internacional de Santo André recebeu, no domingo a segunda prova do FIM Mini GP World Series e a primeira do do Campeonato Nacional de Velocidade.

Tiago Rafael, piloto brigantino, destacou-se nas duas competições. Na categoria de Moto 5 subiu ao lugar mais alto do pódio do Campeonato Nacional de Mini-Velocidade. Tiago Rafael alcançou a primeira posição, depois de vários problemas mecânicos, venceu as duas mangas e conseguiu a pole position.

Já no FIM Mini GP World Series, em Ohavale 160, o piloto transmontano terminou na segunda posição.

A próxima prova está agendada para os dias 2 e 3 de Julho, no Bombarral. Antes, o jovem piloto ruma a Forcarei, Espanha, nos dias 11 e 12 de Junho, para participar no Campeonato de Espanha e em Zuera, Zaragoza, nos dias 18 e 19 do mesmo mês.