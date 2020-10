Piloto de Vila Flor aponta para o Top 10

O piloto, natural de Vila Flor, ocupa neste momento o 8º lugar da geral em MX 2 e em 14º em Elite. Já em MX Júnior é sexto classificado. “Acho que está a correr bem, dentro dos possíveis devido a isto da pandemia. Quero fazer Top 10 no campeonato”, apontou o vilaflorense.

O piloto é o único do distrito de Bragança em prova no Campeonato Nacional de Motocross, no qual participa pela segunda vez.

Para treinar, Francisco temde se deslocar a Águeda ou Setúbal. A melhor opção seria a pista de Carrazeda de Ansiães mas, para já, os pilotos não têm autorização para realizar treinos nem provas, devido à Covid-19.

A pandemia também afectou o motocross, reduzindo para quatro o número de provas. “Afectou muito, principalmente no que diz respeito a patrocinadores e pilotos que investiram em motos”.

A última prova do Campeonato Nacional de Motocross está marcada para o dia 18 de Outubro, em Águeda.