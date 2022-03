Pimenta revalida título nacional em Mirandela

O rio Tua, em Mirandela, foi, no fim-de-semana, o palco das grandes decisões do Campeonato Nacional de Canoagem.

Fernando Pimenta, atleta do S.L. Benfica, sagrou-se campeão nacional de fundo pelo 14º ano consecutivo, ao vencer na categoria de K1 seniores masculinos.

O canoísta, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, voltou a triunfar em Mirandela e a cidade do Tua parece dar sorte ao atleta. “É sempre um prazer voltar a este local fantástico, a uma cidade que nos acolhe tão bem. A prova estava bem organizada, o tempo ajudou e as próprias condições do rio Tua que tem condições para os atletas, para os clubes e simpatizantes da modalidade”, destacou Pimenta.

No sector feminino também não houve surpresas, Teresa Portela (S.L. Benfica) repetiu o feito de 2021 ao subir ao lugar mais alto do pódio, tal como o Clube Náutico de Ponte de Lima por equipas.

Mirandela pode receber uma prova internacional

O sucesso da prova e as boas condições Mirandela e do rio Tua podem trazer à cidade uma prova internacional. “Mirandela está preparada para voos mais altos. As condições que tem neste espaço verde e as condições naturais que tem o rio Tua faz-nos pensar num evento internacional para Mirandela, assim queira o município e o clube fluvial”, avançou Vítor Félix, presidente da Federação Portuguesa de Canoagem.

O desafio já foi aceite pela autarca de Mirandela. “Estamos prontos para receber outras provas e até internacionais. Este evento vai incentivar os mais novos a praticar a modalidade e este é também o nosso objectivo”, salientou Júlia Rodrigues.

A prova envolveu cerca de mil atletas em representação de 50 clubes, com um total de 42 regatas disputadas durante o fim-de-semana, no rio Tua, em Mirandela.

De realçar a participação de sete atletas do Clube Fluvial de Mirandela no Campeonato Nacional de Canoagem organizado pela Federação Portuguesa de Canoagem em parceria como Município de Mirandela.

Foto de Município de Mirandela