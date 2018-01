Pioneiros – Candoso joga-se dia 17

Pioneiros de Bragança e Candoso acertam calendário no dia 17 de Janeiro. O jogo é relativo à jornada 12 do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão, A.

Recordamos que o jogo não se realizou, no dia 30 de Dezembro, porque a equipa forasteira compareceu no Pavilhão Arnaldo Pereira, em Bragança, para jogar às 16h00 quando o jogo, à semelhança dos anteriores em casa dos Pioneiros, estava marcado para as 18h00, horário que a equipa transmontana já tinha definido junto da Federação Portuguesa de Futebol antes de começar o campeonato.

Face à recusa da formação do Candoso em realizar o encontro às 18h00, os Pioneiros fizeram uma exposição da situação à FPF, que agendou o jogo para o dia 17, às 20h30, no Pavilhão Arnaldo Pereira.

Entretanto, a formação brigantina averbou mais uma derrota, 8-6 com o Nogueiró e Tenões num jogo com três expulsões. Nos Pioneiros, Sérgio viu cartolina vermelha.

Os brasileiros Ari e Riquinho ficaram de fora das opções por castigo.

Decorridas 13 jornadas, os Pioneiros ocupam o último lugar com 4 pontos e menos um jogo. Já o Nogueiró e Tenões é terceiro com 27 pontos.

Na próxima jornada há dérbi transmontano joga-se o Carrazedo Montenegro – Pioneiros de Bragança.