Pioneiros desistem do futsal sénior e de vários escalões da formação por falta de apoios

A informação foi avançada ao Nordeste por Ricardo Pires, presidente do clube. “Não há condições para entrar em competição com as equipas de seniores nem com alguns escalões de formação”, disse.

A falta de apoios financeiros não permite aos brigantinos competir nos vários campeonatos. A pandemia da Covid-19 veio agudizar as dificuldades financeiras do emblema violeta. “Não há apoios suficientes por parte das entidades e das empresas, estas não têm condições, devido à pandemia, para patrocinar o clube”, lamentou.

Ricardo Pires está no último ano de mandato como presidente dos Pioneiros e pondera mesmo sair antes das eleições, que vão acontecer em 2021. “Este é o meu último ano como presidente, mas a continuar a sim poderei estar de saída da direcção”.

Os Pioneiros de Bragança vão contar apenas com as equipas de formação nos escalões de petizes, traquinas e benjamins. O clube vai ter uma perda de cerca de 70 atletas.