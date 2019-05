Pioneiros e Freixo vão à “negra” para apurar o campeão distrital

Sexta-feira é o dia de todas as decisões no Campeonato Distrital de Futsal RGlobal. Pioneiros de Bragança ou CASC Freixo? Quem vai ser o campeão?

O jogo é decisivo para os dois emblemas que vão defrontar-se pela oitava vez esta temporada, uma para a taça, duas na fase regular do campeonato e quatro no play-off.

Os brigantinos estão confiantes e o factor casa pesa na abordagem ao encontro. “A equipa está super motivada e com muita vontade de continuar a provar o seu valor. Sabemos que vamos ter casa cheia e apoio que vai impulsionar ainda mais a nossa equipa”, afirmou Ricardo Pires, técnico dos Pioneiros.

Quanto ao jogo, o treinador espera um adversário com uma estratégia bastante defensiva. “Não duvido que vamos encontrar uma equipa a lançar constantemente bolas de baliza a baliza limitando-se a defender, tem sido este o seu jogo. Mas desta vez o guarda-redes não conseguirá brilhar”.

E Filipe Portela, técnico do CASC Freixo, antevê dificuldades e um jogo muito táctico. “Será a oitava vez que nos vamos defrontar eta temporada, as equipas já se conhecem bem. Penso que será um jogo muito táctico. Os pormenores e as individualidades vão decidir o jogo”.

No entanto há uma certeza para o treinador dos freixenistas. “Vamos para ganhar”, afirmou.

Os Pioneiros venceram o primeiro jogo por 7-5, o CASC Freixo o segundo por 7-3, os brigantinos voltaram à vantagem na eliminatória com um triunfo por 8-5 no terceiro encontro e os freixenistas igualaram com uma vitória caseira, por 5-4.

O quinto jogo da final do play-off está agendado para sexta-feira, às 21h30, no Pavilhão Arnaldo Pereira, em Bragança.