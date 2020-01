Pizzi apadrinha Jogos de Inverno da ANDDI em Bragança

O jogador natural de Bragança aceitou de imediato o convite da ANDDI para apadrinhar a 1ª edição dos Jogos de Inverno que se realiza na cidade natal do jogador do Benfica.

São esperados mais de 300 participantes, de 21 equipas, nas modalidades de Basquetebol 3x3, Boccia, Caminhada, Trail e Mini-Trail adaptado, Polybat, ParaHóquei e Ténis de Mesa.

O presidente do Município de Bragança não hesitou em receber o evento. Hernâni Dias diz ser uma iniciativa importante, tanto a nível desportivo como social. “Entendemos ser uma iniciativa de grande relevância do ponto de vista social. E como entendemos que o desporto é para toda a gente quisemos receber estes Jogos de Inverno, até porque Bragança é uma cidade inclusiva”.

Hernâni Dias acredita mesmo que será “uma iniciativa marcante para a cidade e para quem a vier visitar”.

O evento reveste-se de especial importância para a organização, por se tratar do primeiro, e José Costa Pereira, presidente da ANDDI, está convicto do sucesso da iniciativa. “É um momento especial para a história da ANDDI e posso já garantir que os jogos vão ser um êxito. Naturalmente vai estar frio, próprio desta altura do ano. Contudo, nós temos a certeza que vão ser quentes pelo calor que a cidade transmontana está a colocar nesta organização”.

À ANDDI e ao Município de Bragança junta-se a Academia do Centro Social e Paroquial dos Santos Mártires na organização do evento. Jorge Teixeira destaca “o apoio das várias instituições” num evento que promove o desporto adaptado. “É uma iniciativa para dar possibilidade às pessoas portadoras de deficiência de participarem em grandes eventos”, disse o representante da Academia.

Além dos jogos, Bragança recebe ainda, no próximo sábado, um estágio da Selecção Nacional de Basquetebol de Síndrome de Down, vice-campeã do Mundo.