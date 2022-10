Plano de Mobilidade do Tua sem avanços

Esperado desde 2016, o Plano de Mobilidade do Vale do Tua continua há espera de luz verde para avançar. O plano implica um troço de ligação ferroviária entre as estações de Brunheda e Mirandela, estando já o comboio estacionado na cidade do Tua, e um outro trajecto de barco entre Tua e Brunheda, que já está atracado no cais do rio Tua. Esta era a principal contrapartida pela construção da barragem de Foz Tua, que já está a produzir energia há cerca de 5 anos.

De passagem pela região, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, afirmou que o Governo está a tentar para encontrar uma solução para viabilizar a Linha do Tua. “Vamos encontrar uma solução para viabilizar a Linha do Tua, é o que podemos dizer nesta fase. É esse o trabalho que faremos com muito afinco, como fazemos sempre”, garantiu. “Sobre a linha do Tua vamos ter de encontrar um novo modelo, para podermos olhar para ela, ver como a podemos rentabilizar e operar. Vamos ter a cooperação dos municípios e do Ministério da Coesão Territorial. É essa a nossa intenção e é esse trabalho que faremos”, acrescentou.

No entanto, quando questionado sobre quais os problemas que ainda têm de ser ultrapassados, Pedro Nuno Santos não se comprometeu com explicações concretas. “Se quisermos que as pessoas acreditem em nós temos de ser verdadeiros, há ali uma questão que tem de ser resolvida, sobre a qual temos de trabalhar e vamos trabalhar sobre ela. Quando nós tivermos uma solução vamos comunicar-vos”, referiu apenas.

A parte turística do plano foi concessionada ao empresário Mário Ferreira, dono da empresa Douro Azul, que recebeu 10 milhões de euros da EDP para investir no transporte no Vale do Tua.