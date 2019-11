Poker de Adriel dá vitória ao Rebordelo e Patrick faz bis no Argozelo

No domingo, na jornada 7 do campeonato distrital, Adriel voltou a fazer a diferença no triunfo por 4-0 frente ao Mirandês. O ponta de lança brasileiro fez poker e leva já 11 golos no campeonato. É o melhor marcador da competição.

O jogo ficou marcado por cinco expulsões, quatro para o Mirandês (Leo, Luiz João, Renato João e Flávio) e uma para o Rebordelo (Allan).

Quanto ao Argozelo levou de vencida o Vilariça por 0-3 com Patrick a bisar. Michel Camargos também marcou e aumentou para seis o número de tentos apontados no campeonato.

Destaque ainda para o dérbi concelhio Carção 0 – Vimoso 1. Felipe Magalhães resolveu para a equipa de Eurico Martins aos 58’.

Em Macedo de Cavaleiros os locais venceram o F.C. Vinhais por 2-1 mas não foi fácil segurar os três pontos. O resultado foi mesmo melhor que a exibição. Os golos só surgiram na segunda metade com os vinhaenses a chegarem à vantagem na marcação de um penalti. Veiga igualou e o capitão, Valadar, carimbou o triunfo do Macedo.

Já os Estudantes Africanos deram goleada, 6-1, ao Vila Flor SC. Os comandados de Carlos Garcia têm o segundo melhor ataque, 15 golos marcados. O Vila Flor SC terminou o encontro apenas com dez unidades. Brown foi expulso aos 85 minutos.