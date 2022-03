Portugal Lés-a-Lés 2022 vai terminar em Bragança

A 24ª edição do Portugal de Lés-a-Lés vai para a estrada entre os dias 9 e 12 de Junho. A aventura mototurística, que percorre o país de norte a sul, tem início em Faro e termina na cidade de Bragança, com paragens em Castelo de Vide e Covilhã.

São esperados cerca de 2000 participantes num evento promovido pela Comissão de Mototurismo da Federação Portuguesa de Motociclismo de Portugal.

O Portugal de Lés-a-Lés arranca no dia 9 de Junho com um Passeio de Abertura, de 45 quilómetros, em Faro, seguindo, depois, para Castelo de Vide, numa tirada de 460 quilómetros.

No segundo dia do passeio, dia 10 de Junho, dia de Camões, Portugal e das Comunidades Portuguesas, constam passagens pela Albufeira do Alqueva ou Serra de São Mamede até chegar à Covilhã, num total de 300 quilómetros.

No terceiro dia, os mototuristas partem rumo a Bragança com um percurso de 390 quilómetros.

Em 2021 o Portugal Lés-a-Lés fez a travessia de Chaves a faro através da Nacional 2.