Portugal termina estágio no distrito de Bragança com saldo positivo

Na sexta-feira, os comandados de Rui Bento conseguiram um triunfo categórico, 4-1, num jogo realizado em Bragança. No primeiro encontro, Fábio Silva foi a figura do jogo ao fazer hat-trick. “Estou muito satisfeito com o meu primeiro hat-trick na selecção. Acho que fizemos um bom jogo e estamos de parabéns”.

Fábio Silva tem apenas 17 anos mas já trabalha com o plantel principal do F.C. Porto. Esta é a primeira época na formação sénior e quer continuar a mostrar serviço. “Está a correr bem. Os meus colegas ajudam-me muito a integrar-me na equipa e a manter um nível forte. Tanto aqui, na selecção, como no Porto quero continuar a ajudar e quero aproveitar todos os minutos que jogar".

No segundo jogo, realizado esta segunda-feira em Macedo de Cavaleiros, a formação das quinas voltou a vencer os transalpinos, por 1-0. Paulo Bernardo apontou o golo da vitória aos 80 minutos.

O segundo golo dos portugueses esteve à vista mas Úmaro Embaló, na conversão de um penálti, rematou ao poste.

Esta foi a primeira vez que a Selecção Nacional sub-19 jogou no distrito de Bragança e Rui Bento, seleccionador nacional, considera “importante” levar os jogos da equipa das quinas a todo o país, “apesar de a viagem ser cansativa”. “Temos recebido um carinho enorme. Às vezes jogamos em grandes centros e não temos tanta gente como tivemos aqui, em Bragança. Esta é uma forma de divulgar as nossas equipas e de os mais novos verem os futuros craques mais de perto”.

A equipa portuguesa prepara-se para a Ronda de Elite de qualificação para o Europeu 2020, na Irlanda do Norte.