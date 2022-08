Pré-época do GDB começa esta quinta-feira com vários reforços

A “oficina” do Grupo Desportivo de Bragança abre esta quinta-feira tendo em vista a preparação para o Campeonato de Portugal, época 2022/2023.

Os brigantinos estão de regresso ao nacional e são vários os reforços para cumprir o primeiro objectivo, a manutenção.

No lote de reforços destacam-se os regressos dos defesas David Carvalho e Ruben Gonçalves e do avançado Abbas.

Ruben Gonçalves volta ao clube onde se estreou como sénior do Campeonato de Portugal, após a passagem pelo CD Tondela, na época passada, onde realizou 35 jogos com a camisola dos sub-19 dos “Auriverdes”. “Vou dar o meu melhor. Vou voltar a competir num campeonato em que me estreei com 16 anos e espero que esta época corra melhor”, disse.

O defesa chegou ao CD Tondela temporada anterior, depois de se ter estreado nos seniores do G.D. Bragança, no Campeonato de Portugal, ainda com 16 anos. No clube dos Beirões chegou a integrar os trabalhos do plantel principal e foi mesmo inscrito na 1ª Liga. O CD Tondela foi, entretanto, despromovido e vai disputar a 2ª Liga. “A experiência na primeira divisão nacional de juniores foi muito boa, aprendi muito, foi enriquecedor. Não uma das melhores coisas que fiz”.

Outra conhecida é a de David Carvalho. O defesa, de 28 anos, representou o GDB nas temporadas 2019/2020 e 2020/2021.

Na última época David Carvalho jogou no C.A. Macedo de Cavaleiros, onde alinhou em 12 jogos, acabando por rescindir com a formação macedense em Janeiro.

Para o ataque, o técnico, Rafael Nascimento, vai contar com Abbas. O jogador originário do Burundi vai vestir a camisola do GDB pela segunda vez.

O GDB foi o primeiro clube do jogador africano em Portugal, em 2019/2020, depois das passagens pelo AO Bujumbura do Burundi e do Clube do Chibuto e Academia Black Bulls, ambos de Moçambique.

Depois de ter saído do GDB, em 2020, representou o Brito SC em 2020/2021 e o Condeixa na época passada onde realizou 20 jogos e apontou quatro golos.

Garantidas estão ainda as contratações de Fábio Mesquita, Gabi, Pedro Miguel, Óscar Barros, João Rocha e Gabriel Branco.

Da época passada renovaram André Reis, Luís Lombo, Capelo, Passas, Trigo, Kika, Nuno Silvano, Silas, Helton e Estanga.

A equipa técnica é liderada por Rafael Nascimento e será coadjuvado pelo adjunto Pedro Afonso e o treinador de guarda-redes João Tiago.