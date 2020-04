Presidente da concelhia do PS de Bragança critica actuação de Hernâni Dias

Em comunicado, Nuno Diz considera que, dada a altura em que “todo o povo português percebeu que este é um momento de trabalho, de concentração e não de dispersão”, o autarca brigantino “parece estar alheado da realidade”. Contactado por este jornal, o presidente da concelhia socialista reforçou que o presidente da câmara “tem feito diversas insinuações no sentido de criticar quem tem tanto tem trabalhado para que isto não seja tão grave como noutros países” e mostrou-se em desacordo com a atitude que entende ser de “criticar por criticar”. Nuno Diz considerou que “todos deveriam estar presentes e manifestar disponibilidade para assumir o papel que esse plano predispõe e não o papel que cada um, individualmente, gostaria de representar”. “Não havendo outro motivo fala-se mal. Acho que esse não é o caminho”, apontou ainda, dizendo que “há momentos em se deve ter confiança nas equipas técnicas e investigadores”. Nuno Diz fez ainda questão de sublinhar que, “ao contrário do que diz o presidente da câmara de Bragança, a capacidade de testagem instalada não saturou e, certamente, seguiu directrizes baseadas em questões técnicas, pelo que não são lineares as extrapolações realizadas”. Acerca de testes, o presidente da concelhia do PS reforçou ainda que as pessoas não recorrerão tanto ao centro que o município de Bragança criou, no começo de Abril, porque os custos serão “completamente diferentes” em relação à ULS Nordeste. Contactado, Hernâni Dias enviou uma resposta por email: “Compreendo que o Sr. Presidente da Comissão Política Concelhia do Partido Socialista queira aproveitar-se do Presidente da Câmara Municipal de Bragança para se mostrar”, começou por dizer o autarca, que finalizou assinalando que aconselha Nuno Diz a olhar para o “conjunto de acções” que o município tem levado a cabo para ajudar no combate à pandemia, o que tem sido feito com “grande sentido de responsabilidade” e em “articulação” com diversos actores locais e regionais. Em comunicado, a Comissão Política de Bragança do PSD reprovou “veementemente” as declarações proferidas por Nuno Diz. “Na actual conjuntura, não precisamos de políticos que pretendam aproveitamentos partidários”, lê-se no comunicado, onde é dito que o município, em particular Hernâni Dias, tudo fez para mitigar as consequências da pandemia.