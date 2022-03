Presidente da FPF entregou certificados de formação aos clubes da A.F. Bragança

Os 14 clubes de futebol e futsal da A.F. Bragança receberam, no sábado, as placas e diplomas de certificação, numa cerimónia realizada em Alfândega da Fé e que contou com Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

O processo de certificação de Entidades Formadoras assume especial importância na qualidade da formação de atletas. “Nós sempre definimos da importância de alargar a base da pirâmide da formação do futebol português, mas esse alargar não é só em quantidade, tem que ser em qualidade”, afirmou o líder da FPF.

Foi em 2014 que a FPF iniciou o processo de Certificação de Entidades Formadoras, em parceria com as associações distritais e regionais de futebol. Fernando Gomes diz ser um processo “lento, custoso, trabalhoso”, mas necessário. “Estamos convencidos que é o processo necessário para elevar a qualidade e a qualificação dos treinadores da formação”.

De acordo com a FPF, apenas os cubes certificados podem celebrar contratos de formação desportiva e participar em provas nacionais. O processo de certificação é, por isso, “importantíssimo”, como salientou António Ramos, presidente da A.F. Bragança. “O processo de certificação é determinante para a participação dos nossos clubes nas competições e nós, internamente, temos uma logística consolidada para apoiar os nossos filiados nesse processo”.

Na última temporada foram certificados 14 dos 33 clubes da A.F. Bragança, sendo que o Macedo foi o que recebeu mais estrelas, quatro no total. Quanto ao G.D. Bragança manteve as 3 estrelas.

No futebol há mais quatro clubes que voltaram a ser reconhecidos como Entidades Formadoras Certificada 3 estrelas, Escola Crescer, ADSP Vale do Conde, GD Moncorvo e Montes Vinhais.

O destaque vai para o Grupo Desportivo Mirandês, AD Paredes e S.C. Mirandela que pela primeira são reconhecidos como Entidades Formadoras Certificada 3 estrelas.

No futsal, o CSP Vila Flor voltou a receber as 3 estrelas tal como o Alfandeguense e o Macedense foi certificado pela primeira vez.

Quanto ao SC Moncorvo, também pela primeira vez, e Santo Cristo foram reconhecidos como Centros Básicos de Formação de Futsal.

Fotos de A.F. Bragança