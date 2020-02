Presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Bragança bate com a porta

Numa publicação no facebook, Bruno Carvalho referiu “não reunir condições para fazer nomeações com isenção”, pelo que decidiu suspender “de imediato as funções” de presidente do Conselho de Arbitragem.

Contactado o presidente da A.F. Bragança, António Ramos, disse ao Nordeste que já tomou conhecimento da decisão de Bruno Carvalho e que esta semana haverá uma reunião com os restantes elementos do CA, que vão garantir as nomeações para os jogos do próximo fim-de-semana.