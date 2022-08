Presidente do G.D. Moncorvo quer fazer um bom campeonato mas não assume candidatura ao título

O Grupo Desportivo de Moncorvo inicia hoje os trabalhos de pré-época sob o comando técnico de Nuno Lima.

O treinador, de 47 anos, conta com uma larga experiência no futebol distrital e nacional. Nas temporadas 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 orientou o Vila Flor SC e em 2020/2021 treinou o C.A. Macedo de Cavaleiros, uma época que culminou com a subida da equipa macedense ao Campeonato de Portugal.

Na época passada, Nuno Lima ocupou o cargo de treinador-adjunto do S.C. Mirandela. “O professor Nuno Lima foi a hipóteses que surgiu e a informação que tivemos dele foi a melhor possível e chegámos a acordo”, disse ao Nordeste Alfredo Pinto, presidente do G.D. Moncorvo.

A contratação do experiente técnico coloca o Moncorvo no lote de equipas candidatas ao título, mas o líder do clube coloca já os pontos nos “is. “Não queremos subir. Aquilo que queremos é dignificar o clube e fazer o melhor resultado possível em todos os jogos. O nosso objectivo é participar e representar o clube de uma forma digna”, afirmou.

Para a nova temporada, o Moncorvo garantiu a renovação de grande parte dos jogadores da época anterior e acertou, para já, cinco contratações, entre elas o ex-internacional André Dias. O lateral esquerdo, de 30 anos, vai representar o clube da terra natal, depois de ter feito carreira em equipas como Rio Ave, Desportivo das Aves, Mafra e na última temporada no Moncarapachense. “Temos connosco os jogadores que queríamos. Quando terminou a época anterior o plantel estava já praticamente fechado. A partir daí tornou-se extremamente simples constituir a nossa equipa. É formado por grande parte de aletas que veio da época passada e seis reforços. Procurámos dar mais equilíbrio à equipa. Como já disse o nosso objectivo passa por participar, no fim fazem-se as contas e logo se vê em que ligar ficámos. Não queremos ser campeões, não queremos ser campeões e isso que fique bem assente”.

Com o plantel praticamente definido para a nova época, Alfredo Pinto continua a primar pela estabilidade financeira do clube. O presidente fez um trabalho de recuperação, actualmente é um clube sem dívidas, quando assumiu a liderança do clube, na época 2017/2018. Recordamos que na altura, Alfredo Pinto herdou um passivo de 200 mil euros, que obrigou o Moncorvo a não participar no futebol sénior e esteve mesmo em risco de insolvência. “O nosso principal objectivo é que o clube não fique financeiramente instável. Há uma coisa que me preocupa, o futebol está caro no distrito. Posso estar errado, mas há uma ambição desmedida das direcções que pode acabar por comprometer o futuro dos clubes”, disse.

Alfredo Pinto considera que é importante repensar o futebol no distrito e encontrar estratégias para que as equipas consigam marcar posição os nacionais. “Se reparáramos bem, e já o disse na época passada, os clubes do distrito vão e vêm no nacional. A possibilidade de os nossos clubes se fixarem no nacional é reduzida. Nós temos um problema que vai para além do futebol em si. Temos carências, temos falta de infra-estruturas, somos uma população envelhecida, uma população com rendimentos baixos e é muito difícil os clubes sobreviverem. Eu acho que os jogadores, os treinadores e as direcções devem repensar o futebol. Acho que faltam projectos sólidos e a falta desses projectos reflecte a falta de gente. Se não fosse a comunidade internacional que temos a residir na nossa região, nomeadamente por força do IPB e de algum emprego que se vai criando na região, nós não tínhamos metade das equipas a praticar futebol neste momento”.

Alfredo Pinto deixou a garantia de que o Moncorvo “vai respeitar e cumprir os compromissos assumidos”. Para a nova temporada, o orçamento do G.D. Moncorvo ronda os 40 mil euros.

O primeiro jogo de preparação da equipa de Nuno Lima está marcado para o doa 4 de Setembro, fora, frente ao Constantim, da A.F. Vila Real.