Presidente do Município de Torre de Moncorvo premiado pela Confederação do Desporto de Portugal

Nuno Gonçalves, presidente do Município de Torre de Moncorvo, foi distinguido, esta quinta-feira, com o Prémio de Mérito Desportivo CDP – Personalidade do Ano, proposto pela Federação Portuguesa de Pesca Desportiva.

Uma distinção a propósito da aposta feita pela Câmara Municipal na pesca desportiva e que vai trazer a Torre de Moncorvo o Campeonato do Mundo de Pesca em Kayak ao Achigã nos próximos dias 11, 12 e 13 de Novembro e o Campeonato do Mundo de Pesca em Embarcada ao Achigã em Outubro de 2023.

E antes das provas mundiais, o concelho do sul do distrito de Bragança recebe o Campeonato Nacional de Pesca Embarcada ao Achigã já nos próximos dias 28 e 29 de Maio.

Nuno Gonçalves recebeu, eta quinta-feira o prémio, na 25ª Gala do Desporto, que se realizou no Casino do Estoril.

A cerimónia regressou este ano, depois de em 2021 não ter sido realizada devido à situação pandémica vivida no país.

A Gala do Desporto da Confederação do Desporto de Portugal é considerada os “Óscares do Desporto” em Portugal e distingue os melhores desportistas do ano nas diferentes modalidades.

Jorge Fonseca (Atleta Masculino do Ano), Patrícia Mamona (Atleta Feminina do Ano), Zicky Té (Jovem Promessa do Ano), selecção nacional de futsal (Equipa do Ano) e Jorge Braz (Treinador do Ano) foram os principais distinguidos.

Foto Munícipio de Torre de Moncorvo