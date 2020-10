Primeira jornada do Campeonato Distrital de Futsal adiada

A decisão surge depois da reunião desta tarde do Secretário de Estado do Desporto com as federações das várias modalidades, em que foi decidido adiar as competições amadoras marcadas para o próximo fim-de-semana face às limitações de circulação entre concelhos, de 30 de Outubro a 3 de Novembro, impostas pelo Governo para combater a pandemia da Covid-19.

Em agenda estavam os jogos Vale Madeiro – FC Carrazeda, GD Torre Dona Chama – Futsal Mirandela, Vimioso – Sp. Moncorvo e CASC Freixo – Pioneiros de Bragança.

Em comunicado, a A.F. Bragança acrescenta que “durante a próxima semana, os clubes serão informados sobre a realização das competições distritais”.

Também o jogo Macedo – Vila Flor SC, relativo à 1ª eliminatória da Taça Distrital de futebol, foi adiado para o dia 4 de Novembro.