Primeira Volta ao Nordeste – Ciclismo Feminino começa amanhã em Carrazeda de Ansiães

Consolidada a Volta ao Nordeste (em masculinos), a Associação de Ciclismo de Bragança (ACB) lança agora uma forte aposta na vertente feminina. A Volta ao Nordeste – Ciclismo Feminino tem estreia marcada para este fim-de-semana e promete ser um verdadeiro sucesso.

Em prova vão estar 102 ciclistas em representação de 14 equipas, dez espanholas e quatro portuguesas. “As espectativas já estão superadas ao conseguirmos atrair equipas estrangeiras, pois vêm dar mais competitividade ao evento e vamos internacionalizar o nome”, destacou Miguel Monteiro.

O presidente da ACB acredita que o evento vai afirmar-se no calendário de ciclismo. ”O objectivo deste evento é promover o ciclismo no feminino e a promoção do distrito a nível nacional e internacional através desta iniciativa”, afirmou.

A 1ª Volta ao Nordeste – Ciclismo Feminino tem duas etapas. A primeira tirada, de 85 quilómetros, está marcada para amanhã e liga Carrazeda de Ansiães a Vila Flor. Ao longo do percurso há duas metas volante – em Seixo de Ansião e Sampaio – e duas contagens de montanha – Fonte Longa e Vila Flor.

A segunda etapa, de 70 quilómetros, vai para a estrada no domingo, tem início em Vila Flor e termina em Mirandela, com metas volante em Lodões e Cachão e dois prémios de montanha na Trindade e São Pedro de Vale do Conde.

