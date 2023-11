Prisão preventiva para padrasto que esfaqueou bebé em Mirandela

O bebé terá sido esfaqueado na casa onde o padrasto e a mãe da criança, companheira do indivíduo, de 37 anos, residiam. O bebé foi transportado helicóptero para o Hospital de São João, no Porto, em estado considerado muito grave. Neste momento, está estável, apesar dos ferimentos. Também a mãe do bebé, de 19 anos, e a mãe do indivíduo ficaram feridas, tendo sido atingidas com várias facadas. Terão recebido tratamento hospitalar em Mirandela mas foram, depois, encaminhadas para Bragança. Os ferimentos são leves. Por volta da meia noite, a GNR foi alertada para uma discussão entre um casal e quando chegou ao local deparou-se com o homem na varanda, sendo que o bebé estava ao lado deste, no chão. Os militares da GNR tiveram que arrombar a porta e imobilizar o homem, que também estava ferido. Depois de receber tratamento hospitalar, foi entregue à Polícia Judiciária, que está a investigar o caso. No local, estiveram vários operacionais da GNR e dos bombeiros, duas ambulâncias, equipas médicas da Viatura Médica de Emergência e de Reanimação, da ambulância de Suporte Imediato de Vida do INEM e o helicóptero do INEM, sediado em Macedo de Cavaleiros. Os militares da GNR prestaram os primeiros socorros ao bebé. O agressor está identificado pelas autoridades como sendo consumidor de droga. Já foi presente a interrogatório judicial e vai aguardar julgamento em prisão preventiva.