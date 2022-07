Pró-presidente do IPB eleito o melhor do mundo em watersports pelo terceiro ano consecutivo

O também professor e investigador do IPB é considerado o melhor investigador do mundo pelo terceiro ano consecutivo na área de Watersports.

Uma distinção que Tiago Barbosa partilha com todos os que fazem parte da sua equipa de trabalho. “É a responsabilidade de dar a cara por um grupo de investigação no IPB. Um grupo pequeno, mas empenhado e em que o mérito é todos eles”, disse.

A classificação dos investigadores tem como base as publicações científicas publicadas por cada um nos últimos dez anos, tendo em conta a quantidade e a qualidade dos artigos. Tiago Barbosa tem cerca de 600 trabalhos, sendo que perto de 200 foram publicados em jornais científicos de nível mundial e revistas, como a britânica Nature.

Tiago Barbosa tem 47 anos, é natural do Porto e desde 1998 que lecciona no IPB, na Escola Superior de Educação. Pelo meio há uma experiência no estrangeiro, em Singapura. Em 2012, o investigador foi convidado para trabalhar na Nanyang Technological University, uma das melhores universidades do mundo com menos de 50 anos, onde esteve sete anos.

Tiago Barbosa colabora com a Federação Portuguesa de Natação e integra várias comissões da modalidade, no Comité Olímpico de Portugal, Liga Europeia de Natação e FINA (Federação Internacional de Natação).

Foto Facebook Tiago Barbosa