Problemas na saúde e em edifícios que albergam tribunais trazem governantes à região em 2023

Esta e outras questões motivaram a Comunidade Intermunipal Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM) a reunir com o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, depois de terem solicitado, ainda este ano, uma reunião com a antiga ministra, sendo que esta nunca chegou a acontecer. O governante já se comprometeu a visitar a região, prevendo-se que o faça na primeira quinzena de Fevereiro, segundo avançou o presidente da comunidade intermunicipal. “Para lá desta questão, problema que o senhor ministro conhece e para o qual vão ter que se arranjar soluções, também mostrámos a nossa preocupação com a questão da maternidade de Bragança e tivemos a garantia de que jamais encerrará”, assumiu o também presidente da câmara de Vimioso, Jorge Fidalgo. Os nove autarcas que compõe a CIM-TTM estão ainda preocupados com o que dizem que será a “deficiente cobertura de meios de socorro imediato” e, por isso, existir uma necessidade de reforço, sobretudo nos concelhos mais distantes e com povoações dispersas e grande área territorial, para que as pessoas possam ser tratadas mais rapidamente. Segundo Jorge Fidalgo, no que toca a esta questão da falta de meios, há um défice, quer em meios humanos, quer em meios materiais. O que importa garantir é mesmo que as populações muito distantes tenham uma resposta, em situação de emergência, “o mais rápida possível”. Na próxima reunião com o Ministro da Saúde, que deverá acontecer no distrito, serão “debatidas” novamente, com mais profundidade, estas questões e prevê-se que se encontrem, de facto, “algumas soluções” que possam corrigir o que está a causar constrangimentos. Neste momento, não é só a saúde a preocupar os presidente dos nove concelhos que integram a comunidade intermunicipal. Segundo Jorge Fidalgo, que disse que os autarcas reuniram com o Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Bragança, há vários edifícios que albergam tribunais do distrito que estão em más condições e que, “em muitos dos casos, impedem o normal funcionamento dos serviços”, provocando “constrangimentos que afectam os funcionários das instituições, mas também as populações que servem”. O presidente da CIM- -TTM assumiu ter já contactado o secretário de Estado da Justiça, Jorge Costa, que se “comprometeu”, em breve, “no começo do próximo ano”, a visitar o território para “verificar as condições”, sendo que “já há o compromisso de se realizarem algumas intervenções”. Conforme esclareceu Jorge Fidalgo, os problemas mais urgentes a resolver são em Vimioso, em Mogadouro e em Miranda do Douro. “Fazendo parte da comarca, sabemos também que em Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta e Carrazeda de Ansiães, em alguns edifícios, é preciso fazer intervenções”, assinalou ainda, esclarecendo que, no que toca a Vimioso, em 2023 iniciar-se-ão ali trabalhos até porque “já uma vez foi lançado o concurso”, sendo que o projecto já existe o projecto, tendo sido, há cerca de dois anos, elaborado pela própria câmara. Àquela época, o concurso chegou a ser lançado mas não se chegou a fazer a adjudicação.