Provas de natação regressaram às Piscinas Municipais de Bragança

Depois de quase dois anos sem provas de natação, devido à pandemia, as Piscinas Municipais de Bragança receberam no sábado e domingo o Campeonato Regional de Absolutos (nas categorias de juvenis, juniores e seniores), uma Prova de Preparação para Infantis e o Torneio Regional de Cadetes.

Em prova estiveram cerca de 80 nadadores, de ambos os géneros, em representação de três clubes: Clube Municipal de Natação do Peso da Régua, Flavitus de Chaves e Ginásio Clube de Vila Real.

O número de participantes ficou aquém do que era registado antes da pandemia. Ainda assim, Pedro Viana, director técnico da Associação de Natação do Nordeste, diz ser “uma participação razoável” tendo em conta que houve uma diminuição de atletas e clubes, sobretudo no distrito de Bragança. “Onde, realmente, verificámos uma perda grande de atletas foi no distrito de Bragança, onde durante quase dois anos as piscinas estiveram fechadas, incompreensivelmente na minha opinião. Neste momento os clubes estão a retomar a actividade de uma forma muito incipiente, também na minha opinião. As nossas provas tinham à volta de 150 a 160 participantes e actualmente estamos com 80. O número de filiados caiu para metade tal como os clubes. Perdemos 50 por cento do nosso tecido desportivo”.

No distrito de Bragança, Escola de Natação de Bragança, SC Mirandela e Escola Municipal de Vinhais não participam para já em qualquer prova.

O Torneio de Natação foi organizado pela Associação Regional de Natação do Nordeste e Federação Portuguesa de Natação, com a colaboração do Município de Bragança.