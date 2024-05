PS critica “relaxamento” da câmara de Bragança na obtenção de financiamento para Museu da Língua

À margem da última Assembleia Municipal, o autarca Paulo Xavier, disse à comunicação social que dos 16 milhões de euros para a construção do museu, apenas 1,5 milhões foram executados. Adiantou ainda que devido à “fraca execução” não candidataram o projecto a fundos comunitários, sob pena de receberem também pouco financiamento externo. No entanto, explicou que iriam fazê-lo já no próximo quadro comunitário. Quem não concordou com esta postura foi o Partido Socialista. Luís Pires fala de um “relaxamento na forma como as coisas estão a ser feitas” pelo município.

LEIA A NOTÍCIA COMPLETA NA EDIÇÃO IMPRESSA DESTA SEMANA OU SUBSCREVA A EDIÇÃO DIGITAL, ATRAVÉS DO EMAIL geral.jornalnordeste@gmail.com