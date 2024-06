Quase dois mil mirandeses substituíram SNS por seguro municipal gratuito

Quase dois mil mirandeses já recorreram ao seguro municipal, criado pela Câmara de Miranda do Douro, como “complemento” ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). O seguro está a funcionar desde Novembro do ano passado, mas foi a partir de Janeiro que começou a funcionar a todo o gás, com cada vez mais residentes a inscreverem- -se para terem acesso a consultas de clínica geral, mas também de especialidades, e exames complementares, tudo gratuitamente. As consultas de clínica geral acontecem à quarta e sexta-feira, na Junta de Freguesia, com dois médicos. Depois, caso os utentes precisem, são encaminhados para a Casa de Saúde, em Viseu ou na Guarda, onde podem ter consultas de especialidade e fazer exames. O transporte é também assegurado pela câmara. Até agora, já usufruíram do seguro mais de 1900 mirandeses, foram feitas mais de 500 consultas de clínica geral e cerca de 100 consultas de especialidade, como reumatologia, dermatologia, ortopedia, otorrinolaringologia, urologia, gastroentereologia, imunoalergologia, neurologia, fisiatria, pneumologia e ginecologia. Foram feitos mais de 200 exames, passados quase 50 cheques dentistas e feitas cerca de 60 viagens, num total de 240 pessoas transportadas.

LEIA A NOTÍCIA COMPLETA NA EDIÇÃO IMPRESSA DESTA SEMANA OU SUBSCREVA A EDIÇÃO DIGITAL, ATRAVÉS DO EMAIL geral.jornalnordeste@gmail.com