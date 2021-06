Rafael Nascimento deverá assumir o comando técnico do Macedo

Segundo apurámos, o técnico, de 28 anos, será apresentado nos próximos dias, apesar de o emblema macedense não confirmar a informação.

Rafael Nascimento estreou-se como treinador principal de uma equipa seniores no Grupo Desportivo de Bragança, na temporada que findou, terminando no 10º lugar, com 20 pontos, e tudo aponta para que seja o sucessor de Nuno Lima.

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros está de regresso aos nacionais, nove anos depois da participação na extinta 2ª Divisão B.