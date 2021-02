Rafael Nascimento (GDB): “Estou confiante que vamos conseguir a manutenção”

Os brigantinos somam nas últimas cinco jornadas duas vitórias e três empates, o último frente ao Montalegre (4º classificado). Um resultado que não serve as intenções da equipa orientada por Rafael Nascimento numa altura em que o campeonato entra numa fase decisiva. “Para nós o empate é mau. Só estamos à procura das vitórias pois os empates não chegam para os nosso objectivo”, referiu o técnico do Bragança.

Ainda assim, o plantel atravessa uma fase tranquila e no grupo mora a fé e confiança. Vitória é a palavra de ordem num balneário que se mostra mais unido do que nunca. “Temos que conseguir os três pontos. Não há volta a dar. Continuamos debaixo de água é verdade, mas eu estou confiante que vamos conseguir a manutenção. O mesmo sentimento é partilhado pelos jogadores”, afirmou.

Rafael Nascimento assumiu o comando técnico do Bragança após jornada 8 do Campeonato de Portugal e desde então somou duas vitórias, cinco empates e duas derrotas. A tarefa do jovem técnico antevia-se difícil, mas isso não o fez virar as costas ao clube ou deitar a toalha ao chão. “Se eu não achasse que fosse possível não tinha aceitado este desafio. É difícil, mas já esteve mais difícil”.

Esta semana os brigantinos viram as atenções para a recepção ao lanterna vermelha do campeonato, o Vimioso. Trata-se do dérbi transmontano da jornada 18 da série A do Campeonato de Portugal.