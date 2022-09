Rafael Nascimento (GDB): “Por vezes não dá para colocar o perfume da qualidade e temos que colocar o perfume do suor”

No entanto, o técnico admite que a equipa não realizou um jogo perfeito e que nem sempre conseguiu mostrar qualidade. “Por vezes não dá para colocar o perfume da qualidade e temos que colocar o perfume do suor e esse também ganha jogos. Em muitos momentos do jogo devíamos ter tido mais qualidade no jogo, ter mais bola e capacidade para ferir o adversário. Mas, às vezes as vitórias escondem muitas coisas e há muitas coisas para trabalhar e melhorar. Quero deixar uma palavra ao Bruno e ao Óscar que não puderam jogar por questões burocráticas”, referiu.

O treinador destaca a entrada de Mailó no jogo, que conseguiu dar “estabilidade ao ataque”, mas não esconde que, sobretudo, na primeira metade os jogadores mostraram algum nervosismo. “Na primeira parte faltou, acima de tudo, assentar o jogo. Acusámos demasiado nervosismo e não conseguimos impor o jogo como queríamos. Queríamos colocar o David a baixar, a construir como terceiro central, mas estava a ficar muito largo e a roubar o espaço a outro colega para jogar. Depois, com a entrada do Mailó, a entrada do Ruben e até com a saída do David conseguimos estabilizar o jogo”.

O triunfo para a Taça de Portugal dá motivação ao grupo para encarar o pontapé de saída do Campeonato de Portugal, marcado para o próximo domingo, dia 18, mas Rafael Nascimento refere que se trata “de competições distintas” e que ainda há “muita coisa para trabalhar e para a equipa crescer”, concluiu.