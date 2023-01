Rafael Nascimento já não é treinador do Bragança

Rafael Nascimento deixou o comando técnico do G.D. Bragança. O fim da ligação ao clube foi comunicado há instantes. “O Grupo Desportivo de Bragança e o treinador Rafael Nascimento cessaram, por mútuo acordo, o vínculo que os ligava”, lê-se na publicação dos brigantinos nas redes sociais.

Os canarinhos agradecem todo o “empenho e profissionalismo” de Rafael Nascimento, desejando-lhe “os maiores sucessos pessoais e profissionais”.

O treinador deixa o clube ao fim de 15 jornadas com a formação transmontana no último lugar com nove pontos. No Campeonato de Portugal, os brigantinos somam apenas uma vitória, foi na jornada 7 por 0-2 frente ao Pedras Salgadas, no dia 11 de Novembro de 2022.

Apesar da saída de Rafael Nascimento, mantêm-se na equipa técnica o adjunto Pedro Afonso e o treinador de guarda-redes João Tiago.

Nas próximas horas será conhecido o novo técnico do GDB e que já orientará a equipa no próximo sábado frente ao Pevidém.