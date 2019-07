Rafael Nascimento promovido à equipa técnica do plantel sénior do GDB

O jovem treinador prepara-se para a estreia em seniores, depois de várias anos a trabalhar com as equipas de formação.

Rafael nascimento vai ocupar cargo de treinador-adjunto, depois de ter orientado os iniciados do GDB na época passada, tendo ficado no segundo lugar no campeonato e vencido a taça de abertura. Rafael Nascimento foi ainda adjunto de Marco Móbil na equipa de juniores.

O convite já tinha surgido anteriormente mas só agora é que o treinador decidiu aceitar. “Eu senti que as pessoas do clube queriam muito que eu ocupasse esse cargo. Era algo que já vínhamos a falar há algum tempo, algo que eu já tinha rejeitado no passado, por sentir que não era o momento certo. Agora, eu senti que chegou o momento de dar esse passo”, afirmou.