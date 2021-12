Rafael Nascimento termina ligação ao Macedo

A crise de resultados em que está mergulhado o clube ditou a saída do treinador. O Macedo soma apenas um ponto, fruto do empate com o Tirsense, e tem sete derrotas.

A rescisão com o treinador ficou acertada ontem, à noite, e esta terça-feira já foi o adjunto Pedro Palhau, que já pertencia à estrutura interna do clube, a orientar o treino. Pedro Palhau assume para já interinamente o comando técnico na preparação do jogo com o USC Paredes.

Com Rafael Nascimento saem também o adjunto Daniel Branquinho e o treinador de guarda-redes João Tiago.