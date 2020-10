Rapper brigantino recebeu prémio “Revelação Artística Musical” em Paris

MK Nocivo destaca-se no estilo Hip-Hop e recentemente recebeu o prémio “Revelação Artística Musical”, em França. “É o meu maior hit até à data, tem quase dois milhões de visualizações no Youtube. Esta música retrata o que os emigrantes passam e eu nem tinha ideia de que algum dia ia ser emigrante e essa é a parte mais engraçada da situação”, contou. Emigrado em Paris há cerca de três anos, mostrou-se orgulhoso por o seu trabalho ter sido reconhecido no país que o acolheu. “Eu não estava a contar, nem sequer estava a contar em ser nomeado. Foi uma grande surpresa e fiquei bastante contente por o meu trabalho ser reconhecido além- -fronteiras. Quando é fora de casa tem um sabor diferente”, afirmou. O brigantino apontou ainda que este estilo de música ainda é pouco apreciado na região transmontana e que as atenções ainda estão muito centralizadas nos artistas de Lisboa e Porto. A X Soirée Gala, organizada pela Cap Magellan, uma associação portuguesa que promove o contacto luso-francês, em parceria com as câmaras de Paris e Lisboa, aconteceu no passado dia 10. Este ano o objectivo foi valorizar os artistas franco-portugueses locais, que têm visto o seu trabalho afectado pela crise sanitária.

Foto: Cap Magellan