Rebordelo regressa à liderança

O Rebordelo venceu, fora de portas, o Vimioso por 1-3 e regressou à liderança da Divisão de Honra Pavimir quando estão realizadas 14 jornadas.

A equipa de Nuno Loureiro esteve a perder. Vicente colocou o Vimioso em vantagem. O 1-0 manteve-se até ao intervalo.

Na segunda metade, o Rebordelo operou a reviravolta com golos de Júnior Fomo, uma das contratações nesta janela de mercado, Governor e Felipe, também um dos reforços de Inverno,

Com o triunfo fora o Rebordelo regressou à liderança já que o Grupo Desportivo de Bragança empatou a uma bola no reduto do G.D. Sendim, descendo para o segundo lugar. Lorenzo apontou o golo do Sendim e Mantorras o do Bragança.

No Argozelo – Vila Flor SC houve cambalhota no marcador. Os visitantes chegaram à vantagem logo no primeiro minuto, através de Mohamed, e na segunda metade os locais conseguiram a vitória com a assinatura de Gonçalo Pereira. O avançado marcou aos 77’ e aos 90’+3.

O F.C. Vinhais também venceu por 1-2 na visita ao G.D. Moncorvo, com golos de Ruben Gomes e Djone.

Já no sábado, no encontro de abertura da jornada 15, o Mirandês venceu o Carção por 0-2. Os golos só surgiram na segunda metade com a assinatura de Vinicius e Francisco. Com este resultado a equipa treinada por Nuno Rangel subiu para o quarto lugar, com 24 pontos. O Carção segue logo atrás, é quinto classificado, com 23 pontos.

O encontro entre F.C. Carrazeda e Estudantes Africanos só se joga no dia 9 de Março.

