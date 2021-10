Rebordelo, Vimioso e F.C. Vinhais em vantagem na eliminatória da Taça Distrital

Já arrancou a prova rainha do futebol distrital. A Taça da A.F. Bragança, época 2021/2022 começou este domingo com a primeira mão da primeira eliminatória. Jogaram-se quatro partidas e marcaram-se 14 golos.

O Rebordelo recebeu e venceu os Estudantes Africanos por 3-0, com golos de Rabiço e Ronaldo Cruz, que bisou. O ponta de lança brasileiro já facturou por dez vezes esta temporada em cinco jogos, 1 golo na Taça de Portugal, frente ao Cinfães, 7 em três jornadas da Divisão de Honra Pavimir e 2 na Taça Distrital.

Em Vimioso, Mendy também esteve de pé quente no triunfo dos locais por 4-2 frente ao G.D. Moncorvo. O avançado senegalês, de 20 anos, apontou dois golos, tal como tinha feito para o campeonato, na jornada 3, na derrota por 3-2 com o Rebordelo.

Gustavo e Diogo apontaram os restantes tentos da formação comandada por Eurico Martins. Do lado do G.D. Moncorvo, Carlitos e Guedes foram os marcadores de serviço.

Quanto ao F.C. Vinhais conseguiu um triunfo, 1-2, no terreno do G.D. Mirandês com reviravolta no marcador. Zacarias colocou a formação de Miranda do Douro em vantagem aos 22 minutos e Nelson Edra, aos 24’, empatou (1-1) o encontro. O resultado final foi fabricado ainda na primeira metade, aos 35’ Pablo Santos carimbou o 1-2.

Em aberto está o Vila Flor SC – GD Sendim depois do empate a duas bolas. Erik Camilo abriu o activo aos 12 minutos e colocou os vilaflorenses em vantagem. Ainda antes do intervalo, o central Valentim restabeleceu o empate aos 25’.

Na segunda metade, Jonathan voltou a colocar o Vila Flor SC na frente do marcador, aos 49’, e Bruno Souza, aos 66’, fez o segundo do Sendim e fixou o resultado em 2-2. A partida marcou a estreia de Carlitos no comando técnico do Vila Flor.

A segunda mão da primeira eliminatória está marcada para o próximo dia 21 de Novembro.

Ficaram isentos desta fase da Taça Distrital o GD Bragança, FC Carrazeda, Carção e Argozelo.